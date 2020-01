Ibrahimovic e il suo post irriverente su Instagram: "C... guardi"

Il Milan di Stefano Pioli ha vinto all'ultimo secondo contro l'Udinese di Gotti e l'ha fatto grazie alla doppietta di Ante Rebic e al gol di Theo Hernandez, sempre più capocannoniere dei rossoneri con sei centri tra campionato e Coppa Italia. L'avvento di Zlatan Ibrahimovic e il cambio modulo voluto dal tecnico che è passato al 4-4-2 ha dato nuova linfa ai rossoneri, tolta la debacle in terra bergamasca contro l'Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Ibrahimovic ha finora trovato il gol in una sola circostanza, contro il Cagliari nella rete dello 0-2 e nella stessa partita si è visto poi annullare un gol di testa per leggero fuorigioco, ma nonostante questo ha portato vigore, rigore e nuova linfa ad una squadra che fino a due mesi fa sembrava in coma.

Lo svedese ha preso sotto la sua ala protettrice il giovane Rafael Leao e ha scalzato definitivamente dai titolari il polacco Piatek che difficilmente tornerà a rivedere il campo con l'ex attaccante di Inter, Juventus e Ajax che ha letteralmente conquistato tutti nello spogliatoio del Diavolo.

Ibrahimovic ha già convinto tutti al Milan e il rinnovo, ad oggi, sembra scontato anche se bisognerà tirare le somme a fine stagione e vedere in quale posizione di classifica sarà arrivato il Diavolo e soprattutto il numero di reti e di assist che avrà realizzato il 38enne di Malmo.

Zlatan da sempre divide: o lo ami o lo detesti sportivamente parlando e nel corso degli anni sono state celebri le sue tante frasi ad effetto nei confronti di allenatori, colleghi, ex calciatori, ex allenatori, tifosi e giornalisti. Tra queste anche la collega di Sky Vera Spadini venne presa di mira dallo svedese che dopo una partita giocata dal Milan ricevette lo sguardo incattivito dell'ex Psg e Manchester United che le disse: "C... guardi?".

Quella sua celebre frase è rimasta negli annali e a distanza di quasi 8 anni l'attaccante del Milan ha voluto rispolverarla sui social network. Ibra ha infatti postato una foto in primo piano con la didascalia: "C... guardi". I like al post hanno superato il milione e mezzo con i suoi tantissimi follower che hanno commentato la sua foto come sempre irriverente.

