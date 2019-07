Ibrahimovic gradasso: "Tornare all'Ajax? Farei meglio di chiunque ci sia ora"

Zlatan Ibrahimovic sta continuando ad incantare in Mls con la maglia dei Los Angeles Galaxy e questo nonostante sia molto vicino ai 38 anni. L'ex attaccante di Milan, Inter e Juventus è ancora integro fisicamente e non ha alcuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo. Il classe '81, nato a Malmo, in tutta la sua carriera ha sempre dimostrato di avere carattere e di essere uno dei più forti attaccanti in circolazione. Ibra, però, in campo e fuori ha spesso dimostrato di peccare di presunzione e anche questa volta ai microfoni del Telegraaf ha dato un saggio di tutta la sua classe a livello dialettico.

Ibrahimovic ha vestito per tre stagioni, dal 2001 al 2004, la storica maglia dell'Ajax che gli ha permesso di crescere calcisticamente e di farsi conoscere al grande calcio. Zlatan, intervistato dal quotidiano olandese, ha sentenziato circa la possibilità di tornare ai Lancieri: "Solitamente non torno mai nelle squadre dove sono stato in passato, ma forse, al termine della mia carriera da calciatore potrei fare il dirigente dell'Ajax. Senza dubbio farei meglio di chiunque ci sia ora. L’Ajax è ancora il mio club in Olanda, e sono orgoglioso di averne fatto parte, soprattutto quando vedo come si presentano in Europa. Hanno fatto quello che nessuno si aspettava e producono giocatori bravi e sono abituati a farlo. È meraviglioso da vedere".