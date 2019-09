Ibrahimovic, tripletta e record con i Los Angeles Galaxy

Zlatan Ibrahimovic compirà 38 anni tra 17 giorni, il 3 ottobre, ma nonostante questo resta ancora uno dei centravanti più prolifici e in forma in giro per il mondo. Il fuoriclasse svedese è il vero punto di forza, la punta di diamante dei Los Angeles Galaxy con cui sta siglando gol a raffica. Il campione di Malmo ha segnato infatti, dopo i 22 centri della passata stagione in 27 presenze, ha già segnato 26 gol in 25 gettoni che fanno dunque 48 reti in 52 apparizioni con la maglia del club di Los Angeles.

Nell'ultima partita l'ex attaccante di Ajax, Milan, Inter e Juventus ha segnato la bellezza di tre gol contro il malcapitato Sporting KC sommerso di reti e uscito sconfitto dal campo per 7-2. Ibrahimovic con questa tripletta da urlo ha frantumato e stabilito un record che durava dal 2002 e appartenente all'ex attaccante guatemalteco Carlos Ruiz che in una sola stagione ai Galaxy fu capace di realizzare 24 gol.

L'ex fuoriclasse di Barcellona, Psg e Manchester United, però, non si ferma qui e ora ha messo nel mirino il record di 31 reti appartenente a Josef Martinez giocatore dell'Atlanta United che vinse il titolo di capocannoniere nella passata stagione. Ibra, però, non è l'attuale capocannoniere della Mls dato che al primo posto della classifica c'è il suo grande rivale, più a livello dialettico, Carlo Vela che di reti ne ha messe a segno 28 ma che è più giovane di dieci anni rispetto ad Ibra.

Zlatan wasn't done. #LAGalaxy's th goal was good for ANOTHER @Ibra_official hat trick pic.twitter.com/mOHqEZnJPY — LA Galaxy (@LAGalaxy) September 16, 2019

