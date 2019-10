Icardi, arriva il primo gol con la maglia del Paris Saint-Germain

Mauro Icardi regala la vittoria al Paris Saint-Germain contro i turchi del Galatasaray con una rete ad inizio ripresa.

Alla seconda partita da titolare, Icardi dimentica i recenti problemi fisici e trova il primo gol con la maglia del Psg decidendo la difficile trasferta alla Turk Telekom Arena di Istanbul. Maurito sceglie il palcoscenico della Champions League per sbloccarsi, dopo essere rimasto in panchina per 90' a Bordeaux, ricambia la fiducia di Tuchel che ancora privo di Cavani, Neymar squalificato e Draxler, gli aveva affidato le chiavi dell'attacco.

Un appoggio facile facile in rete a inizio ripresa per l'1-0, dopo il magnifico spunto di Sarabia sulla destra, imbeccato perfettamente da Verratti e poi l'abbraccio con i nuovi compagni. Dopo aver segnato al 52’, Maurito ha poi lasciato il posto a Kylian Mbappé, al rientro dopo l’infortunio di inizio stagione. A fine partita il bomber argentino non ha nascosto la sua gioia: ''Sono molto felice per il mio primo gol qui, perché eravamo in Champions League e non è stata una gara facile, ma sono ancor più felice perché abbiamo vinto. I loro difensori sembravano in guerra, mi hanno "picchiato" dall'inizio alla fine, ma l'arbitro non ha visto niente. Ambientarmi al Psg è stato facile, in tanti parlano spagnolo e quindi non ho avuto problemi. Qui mi trovo molto bene''.

Per l’ex centravanti nerazzurro quella di questa sera è l’ottava presenza nella massima competizione europea: 6 le presenze con la maglia nerazzurra con la quale ha segnato 4 reti, 2 con quella del Psg con un gol all'attivo. Una media niente male per Maurito, dopo ieri sempre più vicino a prendersi la scena anche a Parigi.

