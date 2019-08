Icardi, c'è l'offerta di Laurentiis, ma Wanda ci pensa

“Lavori in corso”, cartello valido per la sua nuova casa in costruzione, ma anche per questa fase della carriera di Mauro Icardi. L’ex capitano dell’Inter, che dopo il periodo off in nerazzurro si era momentaneamente allontanato dal mondo social, nelle ultime 24h ha postato ben tre immagini: lui che cammina di spalle tra mattoni e finestre impolverate in “my new home is coming” con tanto di cappellino giallo antinfortunistico. Sembra uno scorcio di New York, ma è ancora Milano e se i segnali social hanno sempre un senso per gli Icardi, beh queste foto starebbero a significare “resto ancora all’Inter”. Visualizza questo post su Instagram My New Home is Coming . . #milan #italy #home Un post condiviso da Μαυʀɸ Iϲαʀδι - MI9 (@mauroicardi) in data: 20 Ago 2019 alle ore 9:10 PDT Wanda Nara del resto non ha mai fatto mistero della volontà di vivere stabilmente a Milano, per il bene dei figli soprattutto.

Ma ora Maurito è davvero in un tunnel, l’unico spiraglio è arrivato dopo Ferragosto dal mare, per restare in tema. Sì, perché da Napoli, Aurelio De Laurentiis, nonostante i precedenti rifiuti del giocatore, ha continuato a corteggiarlo mettendo addirittura sul piatto 65 milioni più un generoso stipendio che accontenterebbe le pretese dell’argentino. È vero che a marzo Paratici e Icardi si erano fatti una promessa, ma attualmente il ds bianconero è impegnato su altri fronti: a smaltire qualche esubero, ad esempio. Sfumata la pista Juventus, l’unica alternativa per Icardi sarebbe solo il Napoli, tanto che si vocifera dell’arrivo di Wanda Nara a Capri proprio nel prossimo weekend per incontrare ADL. Se, invece, dovesse restare all’Inter (come invogliano a pensare gli indizi social), da quel tunnel ne uscirebbe difficilmente: è vero che Maurito ha ancora 25 anni, ma aggiungere altri mesi (almeno fino al mercato di gennaio) a un anno andato già al rallentatore sarebbe deleterio per la sua carriera. L'offerta del Napoli c'è, l'interessamento anche (visto che ADL ha messo in stand by Llorente, che non è un principiante. Manca solo il sì di Mauro Icardi e, naturalmente, della sua manager: chissà che Wanda, dopo il weekend con vista sui Faraglioni, non riesca a dire di no al Napoli e a fare a meno di Napoli.