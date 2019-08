Icardi e gli sms con la Juventus intercettati dall'Inter. La rabbia dei nerazzurri

Mauro Icardi è stato messo alla porta dall'Inter, squadra di cui era il capitano fino al 13 febbraio scorso quando la società decise di levargli la fascia. Sono passati quasi sei mesi da quella notizia inaspettata che ha gettato nello sconforto parte dei tifosi nerazzurri che mai si sarebbero aspettati di vivere una cosa del genere. Wanda Nara per diverso tempo, nel salotto di Tiki Taka dove era opinionista, ha messo in piazza pubblicamente i problemi sul rinnovo di contratto con l'Inter che ha sempre cercato di gliassare con le dichiarazioni pubbliche di Beppe Marotta e Piero Ausilio. La situazione è ora irrimediabilmente compromessa e oltre alle dichiarazioni pubbliche della moglie pare che Maurito abbia avuto problemi anche con parte dello spogliatoio che ne ha chiesto simbolicamente la testa.

Non è finita qui però dato che secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport l'Inter pare abbia intercettato, nel mese di gennaio, alcuni messaggi tra il 26enne di Rosario e il dirigente della Juventus Fabio Paratici che ha sempre dimostrato di avere un particolare interesse per l'ex canterano del Barcellona. Questa cosa avrebbe fatto infuriare e non poco la dirigenza dell'Inter che avrebbe dunque deciso di cambiare strategia con il proprio tesserato mettendolo di fatto sul mercato e chiudendogli ogni porta e questo a prescindere dai latenti problemi di spogliatoio. Ora Icardi pare voglia restare a Milano da separato in casa fino a fine contratto, giugno del 2021, anche se l'ipotesi più realistica da qui al 2 settembre è quella di vederlo con la maglia della Roma, magari in cambio di Dzeko più conguaglio, con la maglia del Napoli, sempre con conguaglio e il cartellino di Milik, oppure proprio alla Juventus magari in uno scambio con l'altro scontento Paulo Dybala.

