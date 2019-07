Icardi ha lasciato il ritiro di Lugano L'Inter l'ha messo spalle al muro

C'erano una volta i ritiri. Dove la squadra già bella e formata iniziava a fare gruppo. Adesso dai ritiri, insieme ai primi allenamenti e le prime amichevoli, arrivano solo indizi pesanti per il mercato. E così succede che De Ligt non parta per il ritiro con l'Ajax, Icardi lasci quello nerazzurro e Lukaku non vada nemmeno in panchina nella prima amichevole dello United.

Più che indizi queste sono già prove. De Ligt è ormai davvero a un passo dalla Juventus. Non a caso per giustificare la sua mancata convocazione l'Ajax ha detto «per un possibile trasferimento». Ormai è solo questione di dettagli e il forte centrale olandese vestirà il bianconero. Già trovato un accordo sulla base di 70 milioni di euro, a metà strada tra i 75 richiesti dai lancieri e i 65 offerti dalla Juve. Questione di giorni, forse addirittura di ore e l'operazione verrà conclusa. Meno vicine alla conclusione, e in parte intrecciate tra loro, i due casi che riguardano l'Inter. Chi c'è, Icardi, e chi può arrivare, Lukaku. L'argentino ieri ha fatto i bagagli ma non per partire verso l'Asia dove l'Inter andrà in tournée. Bensì alla volta della Pinetina, dove si allenerà da solo nelle prossime settimane. Ufficialmente per un «ricondizionamento atletico»: Icardi è indietro di forma e deve mettersi al pari dei compagni. Ma non ci crede nessuno. L'ex capitano è ai margini e con questo gesto, forte, la società vuole fargli capire che non è più desiderato e che non gli conviene andare al muro contro muro perché rischierebbe davvero di perdere la stagione intera. Ora si dovrà trovare per lui un destinazione utile. Il suo sostituto è già nel mirino. Lukaku, fuori squadra nella prima amichevole, ha detto. «La prossima settimana saprete il mio futuro». Marotta è in pressing e si dice ottimista, la trattativa va avanti.

Intanto si muovono anche le altre. La Roma segue con attenzione Suso che potrebbe lasciare il Milan mentre l'Atalanta piazza il colpo Malinovskyi, Il Napoli ufficializza Manolas, la Samp Murillo e il Sassuolo Caputo.