Icardi, messaggio all'Inter: ''Farò di tutto per restare al Psg''

"Farò di tutto per restare a Parigi" Mauro Icardi non nasconde il proprio desiderio di continuare l'avventura con la maglia del Paris Saint-Germain.

Icardi si è già preso il Psg e lo ha fatto a suon di gol con 4 reti segnate soltanto nel mese di ottobre, 7 quelle complessive in 8 presenze tra Ligue 1 e Champions League. Il bomber argentino, ospite d'eccezione a Breaking Foot su Rmc Sport, ha tracciato un primo bilancio dell'esperienza con i transalpini.

"Devo mettermi alla prova sul campo - ha dichiarato Maurito parlando dei suoi primi mesi al Psg -. Abbiamo avuto un buon mese di ottobre, ma c'è ancora tanto da fare, devo continuare a dimostrare nei prossimi mesi. Vedremo alla fine della stagione se rimango, voglio fare cose buone, sono venuto per quello, ovviamente giocare per una squadra come il Psg è molto importante, è una delle migliori squadre al mondo. Ma io farò di tutto per rimanere qui".

Il discorso, poi, si sposta al dualismo con Edinson Cavani: "Lo conosco da tanto tempo, ci siamo pure sfidati in Italia. E' un giocatore straordinario, ha fatto la storia del Psg; io sono arrivato per dare il mio contributo con i gol, poi è l'allenatore che decide chi deve giocare. Tutti e due vogliamo il bene della squadra, A entrambi piace segnare, cerchiamo di fare bene anche in allenamento quando il mister ci schiera insieme, non siamo noi a decidere chi gioca. Siamo tutti complementari, poi sta all'allenatore". Poi un pensiero su Kylian Mbappé, compagno di reparto con il quale ha già trovato un grande feeling: "Sono pochi i giocatori come Mbappé, altrimenti saremmo tutti fenomeni. Già al Monaco aveva fatto vedere ciò che può fare, qui al Psg sta continuando. Se rimane sempre concentrato sulla sua carriera diventerà il migliore del mondo".

Icardi, infine, spiega i motivi che lo hanno spinto a lasciare Milano svelando un retroscena: "E' Leonardo che mi ha convinto, ho subito avuto una sensazione diversa. Mi ha chiamato per convincermi a dare una mano al club, Leonardo è stato molto importante nella mia scelta. Mi ha detto che potevo tornare a essere un giocatore importante in questa squadra quando mi trovavo in una situazione complicata a Milano. Avevo altre proposte ma ho pensato che fosse bello venire a Parigi". La decisione finale verrà presa dal club della capitale francese, a cui spetta il diritto di prelevarlo a titolo definitivo dall'Inter sborsando 70 milioni di euro, riscatto a questo punto sempre più vicino.

