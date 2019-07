Icardi provoca: "Resto all'Inter due anni, prendo lo stipendio e non mi muovo"

Mauro Icardi e l'Inter si stanno lasciando nel peggiore dei modi e questo scenario era impensabile fino a cinque mesi fa quando il 26enne di Rosario indossava la fascia ed era il pilastro centrale del club nerazzurro. L'ex Sampdoria e Barcellona dopo cinque giorni di ritiro in Svizzera a Lugano è rientrato a Milano per un ricondizionamento fisico concordato con la società con Icardi che non prenderà nemmeno parte alla Tournée in Asia. Questo il comunicato ufficiale del club: "Mauro Icardi rientrerà oggi a Milano dal ritiro di Lugano. Il club e l’attaccante argentino hanno preso questa decisione di comune accordo. Icardi proseguirà il suo percorso di ricondizionamento atletico nei prossimi giorni e non prenderà parte al Summer Tour in Asia".

L'Inter sta continuando a trattare Romelu Lukaku dal Manchester United ed Edin Dzeko dalla Roma che nella testa di Antonio Conte andranno a rimpiazzare Icardi che piace a Juventus, Napoli ed Atletico Madrid. La cessione di Maurito, però, non è così scontato dato che si preannuncia un serrato braccio di ferro con il club di Viale della Liberazione che non vede l'ora di cederlo e con Icardi che fa muro su muro forte del suo contratto in essere e in scadenza il 30 giugno del 2021. Secondo quanto riporta la Repubblica, infatti, il classe '93 non avrebbe preso bene la decisione della società di rispedirlo a Milano da Lugano e avrebbe sbottato: "Resto qua due anni, prendo lo stipendio e non mi muovo".