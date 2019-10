Icardi: "Al Psg è pieno di campioni, è tutto più facile"

Mauro Icardi ha scelto il modo migliore per segnare la sua prima rete con la maglia del Psg: il palcoscenico della Champions League. Il bomber di Rosario, infatti, ha ripagato la fiducia di Thomas Tuchel che l'ha schierato dal primo minuto contro i turchi del Galatasaray. La partita dell'ex capitano dell'Inter è stata intensa, ricca di impegno, sacrificio e molto prolifica dato che ha segnato la rete che ha permesso ai parigini di uscire dallo stadio Türk Telekom Arena con i tre punti in tasca.

Al termine del match Icardi si è detto felice per aver trovato la via del gol alla sua terza presenza tra campionato e Champions League: "Sono molto contento della partita della squadra. Sono molto felice di aver segnato un gol che ci ha dato la vittoria. Continueremo a lavorare per fare progressi" . Icardi non è ancora al 100% della condizione ma è sicuro che tutto andrà in crescendo: "Mi sto riprendendo, non sono ancora al 100% ma quando hai un obiettivo in testa il dolore passa. Continuerò a lavorare. Il mio inserimento è stato molto buono. Il fatto che ci siano persone che parlano spagnolo mi facilita. Sono molto felice. Giocare con calciatori di questa qualità è facile per chiunque. Con Di Maria e Sarabia che sono molto veloci, molto tecnici, è facile per tutti".

Icardi, come spesso gli capita, ha festeggiato la vittoria e il suo gol sulla sua pagina personale di Instagram con una serie di foto e con una story dov'è intento a fare un video autocelebrativo: "Sono molto felice per aver realizzato il mio primo gol con la maglia del Psg" . Non solo, perché anche la moglie Wanda Nara ha celebrato il marito postando una Story con la rete realizzata da Icardi e filmata da Andrea Salas, moglie del neo portiere del Psg Keylor Navas.

