Icardi: "Al Psg tutto è perfetto, faccio la differenza". A fine anno torna all'Inter?

Mauro Icardi ha lasciato l'Inter sul gong del calciomercato lo scorso 2 settembre. Il bomber di Rosario ci ha messo poco a conquistare il cuore dei tifosi del Psg e soprattutto il tecnico Thomas Tuchel. L'ex di Sampdoria e Barcellona, infatti, è arrivato già a quota 13 reti tra campionato, otto in dieci presenze, e Champions League, cinque in sei gettoni. Icardi segna con una regolarità incredibile, un po' come ha sempre fatto anche all'Inter, con una media gol altissima: un gol ogni 81 minuti in Ligue 1, uno ogni 80 minuti in Champions.

Maurito ha quasi segnato 150 reti in carriera a soli 26 anni e ai microfoni dei canali ufficiali del Psg ha parlato dei suoi primi mesi all'ombra della Tour Eiffel: "A cinque mesi dal mio arrivo al Paris Saint-Germain posso dire di sentirmi molto bene. Sono arrivato qui con la grande voglia di dimostrare cosa so fare e per il momento le cose funzionano piuttosto bene. Non appena ho avuto l'opportunità di giocare, ho parlato con i miei compagni di squadra per dire loro cosa avrei potuto fare sul campo, come avrei potuto aiutarli con i miei movimenti. C'è subito stata una buona comunicazione con loro e questo ha contribuito a rendere più rapido il mio adattamento nel club".

Icardi ha poi spiegato come gli venga naturale finalizzare le azioni dei compagni dato che è considerato uno dei più forti attaccanti in circolazione: "Segnare è qualcosa di naturale per me, cerco sempre di farmi trovare nella posizione migliore e di essere il più preciso possibile. E non appena ho l'opportunità di segnare, devo restare concentrato e mettermi in modalità killer d'area di rigore. Ad oggi ho quasi 150 gol e sono quasi tutti simili, questo è ciò che mi caratterizza".

Il dirigente del Psg Leonardo ha parlato del suo eventuale riscatto con Maurito che ad oggi, però, pensa solo a farsi riscattare: "Sono venuto qui per aiutare la squadra e per vincere il maggior numero di trofei. L'obiettivo del club e dei tifosi è quello di veder vincere il Paris Saint-Germain e sto facendo quello che posso sul campo per aiutare la squadra a raggiungere questo obiettivo".

Il Psg potrà esercitare l'opzione per il riscatto a 70 milioni di euro anche se ci sarebbe una clausula nel contratto che permetterebbe a Icardi di tornare a Milano: a rivelarlo il Corriere dello Sport. Secondo il quotidiano romano, infatti, l'ultima parola spetterebbe all'attaccante argentino che potrebbe anche decidere di voler rientrare all'Inter per poi essere ceduto ad un'altra squadra, magari alla Juventus.

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?