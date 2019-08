Quella "pazza idea" di Icardi

Avrebbe del clamoroso: Mauro Icardi la prossima stagione potrebbe indossare ancora la maglia dell'Inter. Siamo ovviamente alle ipotesi, ma qualora non dovessero esserci sviluppi per il futuro del centravanti si andrebbe incontro a tale scenario. Vi abbiamo recentemente parlato del sondaggio del Boca Juniors e dell'apertura nei confronti della Roma, ma al momento non si registrano passi in avanti concreti e decisi. Soprattutto da parte dei giallorossi che in attacco avrebbero Dzeko nella peggiore situazione, se dovesse sfumare anche l'affare Higuain.

Icardi resta? Poi via a zero

Nelle ultime ore non sta dunque passando inosservata la possibilità di permanenza dell'argentino in nerazzurro, che eventualmente starebbe un anno fermo per poi liberarsi il prossimo anno a parametro zero. A confermare le indiscrezioni è stato Riccardo Trevisani, noto giornalista di Sky Sport, che ieri sera ha dichiarato: " Non sottovalutiamo la follia della gente. In questi giorni più di una persona vicina ad Icardi mi ha detto: ‘Non pensare che la sua rabbia di questo momento trasformi necessariamente nel voler giocare con un’altra squadra. Potrebbe trasformarsi nel rimanere fermo un anno e andare via a zero’ ".

Si complicano ulteriormente dunque le strategie del mercato del Biscione: dopo aver incassato il "no" da parte di Cavani che pare intenzionato a restare un altro anno al PSG e l'accelerata della Juve per Lukaku, la dirigenza meneghina dovrà ragionare in maniera del tutto lucida per portare avanti una linea precisa e mirata che consenta a mister Conte di disputare un ottimo campionato con giocatori più che validi.

Segui già la nuova pagina Sport de ilGiornale.it?