Icardi rischia un anno di tribuna all'Inter. Marotta pensa alla clausola anti-Juventus

La situazione tra Mauro Icardi e l'Inter è ormai compromessa con l'ex capitano che è stato messo ai margini del progetto di Antonio Conte. Il 26enne di Rosario sarà costretto a cercarsi una nuova sistemazione per non rischiare di restare due anni in tribuna, ovvero fino a fine contratto. Mancano solo 18 giorni alla fine del calciomercato e per ora si sta vivendo una fase di stallo molto pesante con l'argentino che non vuole lasciare Milano e potrebbe addirittura restare in nerazzurro pur sapendo di passare un'intera stagione in tribuna. Tutte le parti in causa si augurano di scongiurare questa possibilità per il bene di tutti con l'Inter che però non farà sconti a nessuno: servono almeno 70 milioni di euro per portarsi a causa Maurito.

Icardi vorrebbe la Juventus con Napoli e Roma pronte a sferrare l'attacco decisivo all'ex Barcellona e Sampdoria qualora se ne presentasse l'opportunità. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport potrebbe anche esserci un patto tra big che prevederebbe l'ex capitano dell'Inter alla corte di Carlo Ancelotti con Arkadiusz Milik che si vestirebbe di giallorosso e con Edin Dzeko che finirebbe in nerazzurro da Conte a meno che Icardi non venga ceduto alla Roma che insiste per averlo anche perché Higuain ha risposto picche. Giuseppe Marotta, inoltre, starebbe lavorando per inserire una clausola anti-Juventus nel caso in cui Maurito verrà ceduto alla Roma per evitare che il club di Pallotta, magari tra un anno, lo venda proprio alla Vecchia Signora. Suning cederebbe il suo bomber alla Juventus solo in cambio di Paulo Dybala con il club di Corso Galileo Ferraris riluttante circa questa eventualità. La sensazione è che questo valzer di punte avrà inizio ma solo tra fine agosto e il 2 di settembre giorno di chiusura del calciomercato.

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?