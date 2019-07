Icardi "sfida" l'Inter. Agnelli vola a Ibiza per chiudere l'affare?

Mauro Icardi e Radja Nainggolan hanno dovuto incassare le dure ma realistiche parole di Giuseppe Marotta che ha di fatto messo sul mercato sia l'ex capitano che il centrocampista belga. Entrambi i giocatori si sono presentati regolarmente al primo giorno di ritiro a Lugano anche se sanno che il loro destino è scritto. Il bomber 26enne di Rosario, però, nonostante le parole dell'amministratore delegato dell'Inter è sempre concentrato sulla sua esperienza nerazzurra e su Instagram ha postato un collage di foto dal titolo "Lugano 2019". Quasi come a dire: "Voi parlato pure, ma io per ora sono ancora un giocatore dell'Inter".

Marotta ha smentito seccamente, per ora, l'ipotesi che Icardi possa vestirsi di bianconero ma nella serata di domenica il Presidente della Juventus Andrea Agnelli è partito alla volta di Ibiza forse per incontrare l'agente Fifa Giuffrida che dovrebbe essere l'intermediario in questa intricata trattativa di mercato. Guarda caso Wanda Nara ha iniziato a seguire questo intermediario su Instagram da una decina di giorni ma per ora dalla Juventus è arrivata una secca smentita circa la presenza del numero uno del club di Corso Galileo Ferraris a Ibiza: "Solo motivi di famiglia"

#skysport Andrea Agnelli su volo Easyjet EJU 2697per Ibiza... coasa bolle in@pentola..? pic.twitter.com/bgJTv7xxe9 — Nico Zavattoni (@nicozava) 7 luglio 2019

Icardi è appetito da tre club in particolare: uno all'estero, l'Atletico Madrid e due in Italia, appunto la Juventus e il Napoli di Carlo Ancelotti che proprio ieri ha strizzato l'occhio a Maurito e con De Laurentiis convinto di poter affondare il colpo per portare all'ombra del Vesuvio uno degli attaccanti classe '93 più forti in circolazione. Non sarà facile convincere l'Inter che pretende almeno 70 milioni di euro e poi c'è la concorrenza della Vecchia Signora e dei colchoneros che spaventa e non poco la dirigenza azzurra. La sensazione è che questa trattativa si sbloccherà nelle battute finali del calciomercato che chiuderà il 2 settembre.