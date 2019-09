Icardi si avvicina al Psg: pronto il volo per Parigi?

Bisogna prenderla con molta cautela, ma l'impressione maturata dopo le notizie di questa mattina è che la telenovela Mauro Icardi-Inter si stia avviando verso la conclusione. L'ex numero 9 nerazzurro sarebbe fortemente tentato dall'idea di vestire la maglia del Paris Saint-Germain, che recentemente ha accelerato attraverso frequenti contatti - molto proficui - con le parti in gioco. L'intenzione è quella di chiudere sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 70 milioni di euro. Condizione importante per la buona riuscita del negoziato è quello del rinnovo: fino a poche ore fa l'entourage dell'argentino aveva fatto sapere che non c'era alcuna opportunità per il prolungamento del contratto, ma ora pare che una soluzione in tal senso si sia trovata.

Il Psg aspetta Icardi

Nel pomeriggio di ieri vi è stata una telefonata tra Beppe Marotta e Wanda Nara: la moglie-agente ha ribadito la volontà del suo assistito di non volersi trasferire, ma l'ottimismo da parte dell'amministratore delegato certamente non manca. La tensione è alle stelle e ne è una dimostrazione lo striscione minaccioso esposto ieri sera all'esterno del Sant'Elia: " Icardi ora basta. Milano è piccola ". Da sottolineare che le "o" sono state sostituite dai mirini.

Ieri sera la procuratrice ha abbandonato gli studi di Tiki Taka perché doveva andare a lavorare. Wanda poco prima aveva però rilasciato importanti dichiarazioni: " Ci sono un paio di squadre interessate, fino alla fine lavorerò. Giocherà in Europa, c’era anche il Boca Juniors ma è difficile. Fuori dalla Serie A? Non lo so… Il Napoli? La speranza è l’ultima a morire ".

Segui già la nuova pagina Sport de ilGiornale.it?