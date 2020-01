Icardi: "Voglio restare al Psg". Wanda lavora per portarlo alla Juventus

Mauro Icardi sta continuando a fare faville con la maglia del Psg: Maurito è già arrivato a quota 17 reti e quattro assist con la maglia dei transalpini in tutte le competizioni. L'ex capitano dell'Inter ha segnato 9 reti in Ligue 1, cinque in Champions League, che diventano complessivamente 9 in sole 12 presenze in quella prestigiosa competizione e tre in Coppa di Francia realizzate proprio ieri al malcapitato Saint-Etienne che ha perso per 6-1.

Parole d'amore al Psg

Il bomber 26enne al termine del match di Coppa ha parlato in maniera stringata del suo futuro ammettendo di voler restare al Psg: "Del futuro parleremo al termine della stagione ma sarei felice di rimanere qui in Francia" . Verità o solo parole di circostanza dell'attaccante ex Sampdoria e Barcellona che pare voglia fortemente tornare in Italia ma non all'Inter bensì alla rivale storica dei nerazzurri, la Juventus.

Secondo quanto riporta La Repubblica, infatti, l'entourage di Maurito avrebbe telefonato alla Juventus per sondare la disponibilità del club bianconero in vista della prossima stagione. Icardi, infatti, può opporsi al riscatto fissato in 70 milioni di euro da parte del Psg, con Wanda Nara che starebbe preparando il terreno al marito per un pronto ritorno in Serie A ma soprattutto nella sua amata Milano dove lei vive a lavora con i suoi cinque figli.

La Juventus nei suoi pensieri

Icardi in realtà è felice al Psg, ha uno stipendio molto più alto di quanto percepiva all'Inter e gioca in una squadra abituata a disputare annualmente la Champions League: "Il 2020 è iniziato bene per me e per la squadra e il rapporto tra me Cavani, Neymar e Mbappé è buono. Possiamo fare la differenza in qualsiasi momento. Siamo una vera squadra". Secondo La Repubblica, però, Icardi vuole tornare in Italia per stare più vicino alla famiglia e sapendo di essere chiuso all'Inter sa che la sua unica opzione, molto gradita, è la Juventus.

Il dirigente del Psg Leonardo ha finora glissato sul futuro dell'attaccante che si deciderà a fine maggio e non prima. Un rifiuto da parte di Icardi nell'essere riscattato rimetterebbe tutto in discussione con il club di viale della Liberazione che vedrebbe andare in fumo la possibilità di incassare 70 milioni di euro per poi vederlo andare alla Juventus, acerrima rivale in campo e sul mercato. Wanda Nara, infine, ha parlato in maniera sibillina del futuro del marito dando tutta la responsabilità al marito: "Mauro via dal Psg a fine stagione? La decisione spetta a lui. In Francia sta facendo benissimo e io ne sono molto felice. Quindi vedremo".