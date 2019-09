Icardi, Wanda Nara fa l'occhiolino al Napoli: ''A gennaio potrebbero esserci sorprese''

Wanda Nara pensa già al mercato di gennaio e con una battuta rivela: ''Il Napoli ha ancora i soldi in cassa, magari potrebbe arrivare qualche sorpresa''.

Presente come sempre negli studi di TikiTaka la bella argentina ha commentato l'esordio di Maurito con la maglia del Paris Saint Germain: "Imparare il francese io? Ma se ancora faccio fatica a parlare in italiano...Sono molto contenta di Parigi, la partita è andata bene. Non conoscevo lo stadio ed è bellissimo, c'è una curva che ha sostenuto la squadra dall'inizio alla fine. Neymar ha segnato un gol fantastico. Penso che per Mauro questa sia più di una possibilità, è bellissimo poter giocare in un top club al quale nessuno potrebbe dire di no. Anche i bambini sono contenti. Per me il Psg era la scelta logisticamente peggiore ma a lui va benissimo. Mi ha mandato una foto poco fa che stava girando la città in monopattino, è felicissimo''.

Si è detta già innamorata di Parigi e svela di aver già risolto il problema cibo, oltre a quello della casa in cui vivere: ''Abbiamo già fatto gruppo di amici e li abbiamo portati in un ristorante italiano per fargli conoscere quello che mangiamo. La casa? Siamo modesti, viviamo tutti in una stanza''. Si parla anche di Napoli, che aveva provato ad acquistare il bomber argentinto per tutta l'estate. In un divertente dialogo con il giornalista napoletano Raffaele Auriemma, che spiegava come il centravanti avesse perso un'opportunità non accettando la proposta degli azzurri, Wanda si concede una battuta di mercato: ''I soldi che non ha speso per Icardi sono ancora in cassa, quindi a gennaio potrebbe arrivare qualche sorpresa''.

Intanto Maurito scalpita per il prossimo appuntamento. Mercoledì il Psg ospita il Real Madrid nel primo impegno in Champions League e il tecnico Tuchel potrebbe schierarlo dall'inizio insieme a Neymar, una grande occasione per trovare il primo gol stagionale.

