Incidente di Biaggi, il padre: "Mi ha detto: "L'abbiamo sfangata""

"Sono 25 anni che gli dico di non correre". Il padre di Max Biaggi, Pietro, parla fuori dall'ospedale San Camillo dove è ricoverato il pilota dopo il brutto incidente in cui è rimasto coinvolto sulla pista di Latina. Il padre gli aveva detto di smetterla di correre e ammette di avere sempre paura quando il figlio scende in pista. Poi rivela di aver sentito il figlio Max che gli ha detto: "L'abbiamo sfangata".