In Inghilterra sicuri: "La Juventus vuole investire 134 milioni di euro per Pogba"

La Juventus sta continuando a sondare il mercato per regalare giocatori di qualità a Maurizio Sarri per puntare a vincere il nono scudetto consecutivo ma soprattutto la Champions League. Dopo gli arrivi di Demiral, per 18 milioni di euro dal Sassuolo, Ramsey e Rabiot, entrambi a parametro zero, si lavora per altri colpi sia in difesa che a centrocampo che in attacco. I tre grandi obiettivi sono Matthijs de Ligt dall'Ajax, Mauro Icardi dall'Inter ma prima c'è da trovare una sistemazione ad uno tra Gonzalo Higuain o Mario Mandzukic o a entrambi e infine Paul Pogba dal Manchester United. Il centrocampista francese lasciò la Juventus tre anni fa per una cifra di poco superiore ai 100 milioni di euro e ora secondo quanto riporta l'autorevole Times, i bianconeri sarebbero disposti ad investire la bellezza di 134 milioni di euro per riportarlo a Torino.

Il club di Corso Galileo Ferraris, però, dovrà stare molto attento alla concorrenza del Real Madrid che è pronto a mettere sul piatto cash più i cartellini di due grandi giocatori come Toni Kroos e Gareth Bale. Pogba vorrebbe una nuova avventura in Spagna, in un campionato mai provato prima, ma anche il fascino e il richiamo della Juventus è molto forte con Mino Raiola che ha già un accordo di massima con la dirigenza bianconera per riportarlo all'ombra della Mole. Lo United, inoltre, ha già il colpo in canna dato che ha individuato in Sergej Milinkovic-Savic della Lazio il giusto rincalzo dato che Pogba lascerà sicuramente l'Old Trafford in questa sessione di mercato. Per il serbo Lotito chiede oltre 100 milioni di euro, soldi che ad un club come lo United non mancano di certo.