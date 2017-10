In Inghilterra sono sicuri: Conte al posto di Ventura dopo il Mondiale

L'Italia di Ventura si è qualificata per il rotto della cuffia ai playoff per qualificarsi al Mondiale in Russia. Gli azzurri hanno chiuso al secondo posto il girone G, dietro la Spagna, e ora attendono l'avversaria nello spareggio: la cosa positiva è che la nostra nazionale sarà testa di serie e dovrebbe dunque avere un sorteggio non proibitivo. Il commissario tecnico ha subito diverse accuse in questo mese e secondo i tabloid inglesi l'Italia cambierà l'allenatore dopo il Mondiale.

Secondo i tabloid inglesi, The Sun e Daily Express, Ventura è appeso a un filo e dopo il Mondiale, se l'Italia si qualificherà, sarà sostituito da Antonio Conte che è dato in uscita dal Chelsea. L'ex commissario tecnico della nazionale ha dichiarato più volte la sua voglia di tornare presto in Italia e la panchina azzurra potrebbe essere una grandissima occasione anche se si parla con insistenza di un suo possibile approdo sulla panchina del Milan. Conte, infatti, qualche settimana fa aveva dichiarato: "Ho nostalgia dell'Italia. Una volta fatta qualche altra importante esperienza all'estero, ritornerò sicuramente nella mia nazione. Non so ancora quando, ma questo è l'obiettivo". Le prossime settimane saranno decisive per il futuro dell'Italia con Ventura che si augura di qualificarsi al Mondiale e che il suo contratto, rinnovato ad agosto fino al 2020, venga rispettato dalla Federazione.