Insigne punge Sarri: "Per noi napoletani è un traditore"

Lorenzo Insigne è pronto e motivato per affrontare una nuova stagione da protagonista. Il capitano del Napoli vuole dimenticare l'ultima stagione sottotono, ricca di incomprensioni con i tifosi ma anche con Carlo Ancelotti. Il 28enne azzurro, già più di un mese fa con la maglia della nazionale, aveva parlato di "tradimento" nel caso in cui Maurizio Sarri fosse andato alla Juventus. Puntualmente l'ex tecnico del Chelsea si è accasato con la Vecchia Signora e Insigne ha ribadito fortemente il concetto ricevendo applausi dalla folla: "Io sono napoletano, sto bene qua e vorrei restare a vita in azzurro. Sarri? Per noi napoletani la sua scelta della Juventus è stato un tradimento. Ora dobbiamo batterlo sul campo".

Insigne ha poi respinto le voci su una sua voglia passata di lasciare il Napoli: "Se ho mai pensato di andare a giocare all'estero? No. Io sono napoletano, sto bene qua e vorrei restare a vita in azzurro". Il capitano ha poi chiuso parlando del vero obiettivo stagionale, lo Scudetto: "Quest'anno cercheremo di essere ancor più competitivi per lottare al vertice. Il mio sogno è il vostro sogno: quello di vincere lo scudetto. Essere napoletano e giocare al Napoli non è semplice, ma per me è una grande gioia e vorrei sempre dare il massimo per la mia squadra. Mi sono messo sempre a disposizione dei miei compagni e del mister e su questa strada continuerò. Faremo di tutto vincere lo scudetto. "