Inter, adesso è ufficiale: esonerato Luciano Spalletti

Dopo due anni sulla panchina nerazzurra termina l'esperienza di Luciano Spalletti alla guida dell'Inter.

La notizia era tuttavia nell'aria da tempo, la società nerazzurra ha reso ufficiale l'esonero dell'allenatore toscano attraverso un tweet: ''FC Internazionale Milano comunica che Luciano Spalletti non ricopre più il ruolo di allenatore della Prima Squadra. Il Club ringrazia il tecnico per il lavoro svolto e per il percorso compiuto insieme''.

Si chiude così un'esperienza durata due anni, con un percorso in campionato spesso a corrente alternata e in entrambi i casi terminato con il quarto posto in classifica e la qualificazione alla Champions League sempre acciuffata all'ultima giornata. Molti rimpianti invece nel cammino europeo con l'occasione mancata contro il Psv, che avrebbe lanciato i nerazzurri agli ottavi di finale nella massima competizione. Non sono mancate situazioni difficili da gestire come il difficile caso Icardi, scoppiato negli ultimi mesi, in cui il tecnico di Certaldo ha sempre cercato di preservare l'unità dello spogliatoio. Chiude cosi la sua avventura in nerazzurro totalizzando 90 partitre, vincendone 46, pareggiandone 24 e perdendo per volte.

Chiusa l'esperienza con Spalletti, il club di Corso Vittorio Emanuele si appresta ad aprire il ciclo con Antonio Conte. Manca ormai soltanto l'ufficialità che potrebbe arrivare entro il weekend mentre per la presentazione ufficiale bisognerà attendere la prossima settimana. Già definito lo staff, Conte firmerà un ricco triennale da circa 10 milioni all'anno e cercherà di riportare sin da subito l'Inter sin da subito ai massimi livelli.

Segui già la nuova pagina Sport de ilGiornale.it?