Inter, arriva un nuovo colpo per Conte: è fatta per Lazaro

L'Inter mette a segno un altro colpo di mercato: è fatta per Valentino Lazaro, esterno destro in forza all'Hertha Berlino.

L'accordo per il cartellino con il club tedesco è stato raggiunto sulla base di una cifra pari a 22 milioni di euro più bonus, assicurando così ad Antonio Conte un rinforzo importante sulla fascia destra per il suo 3-5-2.

Lazaro è un classe 1996, mamma di origini greche e papà angolano, è nazionale austriaco e ha già vestito la maglia della sua Nazionale in 19 occasioni. Inizia la carriera da attaccante ma arretra pian piano il suo raggio d'azione e diventa a tutti gli effetti un esterno di centrocampo. Resta tuttavia un giocatore molto duttile, perché sempre a centrocampo può ricoprire anche il ruolo di interno. Il passaggio dal Red Bull Salisburgo all'Hertha Berlino nell'estate 2017 è la svolta della sua carriera. In Bundesliga non smette di stupire: velocità, forza esplosiva nelle gambe, fisicità e resistenza, unite a un'importante tecnica di base, caratteristiche che lo hanno reso uno dei migliori esterni del campionato tedesco, quest'anno concluso con 3 gol e 7 assist in 34 presenze.

Particolarmente bravo nell'uno contro uno e per capacità di dribbling nell'Inter di Conte, andrebbe a fare l'esterno di centrocampo, posizione nevralgica negli schemi del nuovo allenatore nerazzurro. L'accordo con il giocatore c'era già da tempo per un contratto fino al 2024 a 1,5 milioni di euro a stagione, pertanto a breve verranno fissate anche le visite mediche mentre è probabile che l'annuncio ufficiale arrivi dopo il 30 giugno per caricare i costi sul prossimo bilancio.

