Inter, asse di mercato con la Juve: scambio Icardi-Kean?

L'asse Milano-Torino potrebbe entrare in una fase davvero bollente a stretto giro. L'Inter sarà una delle protagoniste principali della scena: è sempre più evidente e scontato che Mauro Icardi la prossima stagione non vestirà la maglia del Biscione, e la mancata partenza per l'International Champions Cup ne è la dimostrazione. Sulle tracce del bomber argentino c'è in prima linea la Juventus, che da tempo sta studiando attentamente una serie di strategie per acquisire le sue prestazioni sportive.

Juve: Kean per Icardi?

Una possibile mossa sarebbe quella di provare ad inserire una contropartita tecnica che corrisponderebbe al profilo di Moise Kean: l'attaccante italiano è sicuramente apprezzato dalla dirigenza nerazzurra. E c'è un particolare da non trascurare: il padre qualche mese fa ha confessato che suo figlio da piccolo tifava proprio Inter.

Da un lato economico si tratterebbe di un'operazione che gioverebbe ad entrambe le casse, con la realissima possibilità di mettere a segno una maxi plusvalenza. I bianconeri avrebbero intenzione di proporre uno scambio alla pari, ma il club meneghino vorrebbe monetizzare e chiederebbe un conguaglio economico di almeno 20 milioni di euro.

Qualora dovesse andare in porto, la trattativa risolverebbe due questioni abbastanza spinose per entrambe le parti: i nerazzurri definiranno la questione Icardi assicurandosi contemporaneamente uno dei migliori prospetti italiani; la Juve invece non dovrà concentrarsi per il rinnovo di Kean, consegnando a mister Sarri un centravanti di livello.

