Inter, il Barcellona si fionda pericolosamente su Lautaro Martinez

Lautaro Martinez è letteralmente esploso in questa stagione e l'Inter sta beneficiando del rendimento del Toro che in coppia con Romelu Lukaku sta facendo sfracelli. Il 22enne di Bahia Blanca è uno dei punti di forza della squadra di Antonio Conte che si è detto non preoccupato dall'interesse del Barcellona e ha anzi rilanciato pungolando il suo attaccante: "Timore per l'interesse del Barcellona verso Lautaro? Sono altre le cose che mi preoccupano adesso. Lui ha fatto ottimi progressi e ha margini di miglioramento importanti. Deve essere più cattivo".

Secondo quanto riportano i media spagnoli, e nello specifico el Mundo Deportivo, il Barcellona ha messo gli occhi su Lautaro e ha tutte le intenzioni di portarlo al Camp Nou. Luis Suarez, infatti, compirà 33 anni a gennaio e c'è bisogno di un degno sostituto con il Toro che ha fatto vedere di essere un giocatore di livello e proprio contro i bluagrana, puniti nel match di Champions League dopo soli due minuti dalla punta argentina.

Il Barcellona sa che non sarà facile strappare all'Inter l'ex Racing che ha una clausola rescissoria da 112 milioni di euro. Una cosa è certa: i nerazzurri prossimamente proveranno a blindare il Toro rinnovando il contratto, adeguandolo e magari ritoccando la clausola rescissoria. In casa blaugrana restano vive anche le piste che portano a Kylian Mbappè e Marcus Rashford anche se non sarà facile convincere Psg e Manchester United.

