Inter, Conte fa piazza pulita: via anche Perisic

Dopo Icardi e Nainggolan, anche Ivan Perisic è fuori dalla nuova Inter di Antonio Conte. L'esterno croato è stato bocciato definitivamente dal neo tecnico nerazzurro ed è destinato a lasciare il club, anche in prestito. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

In questo precampionato Conte ha provato l'esterno vice campione del mondo in due ruoli, esterno di centrocampo e seconda punta. Ma il croato non ha convinto in nessuna delle due posizioni e Conte ha deciso di fare a meno di lui. Una prima bocciatura era arrivata già dopo l'amichevole con il Manchester United, quando l'ex allenatore del Chelsea aveva sottolineato pubblicamente l'incapacità del classe 1989 di "giocare a tutta fascia". A quel punto, data la penuria di giocatori nel settore offensivo, Conte aveva provato a "riciclarlo" come attaccante in appoggio alla prima punta (ruolo ricoperto da Perisic ai tempi del Wolfsburg, il club dal quale l'Inter lo aveva acquistato nel 2015 in cambio di 20 milioni di euro). Tuttavia, anche in questo caso il croato non ha dato le risposte che Conte si aspettava. Di qui la decisione del tecnico di sbarazzarsi pure di lui, dopo avere fatto la stessa cosa con Icardi e Nainggolan.

E adesso? Perisic, 30 anni compiuti a febbraio, la scorsa stagione era stato a un passo dal Manchester United, alla fine però la trattativa non era decollata. In quel caso il trasferimento sarebbe stato a titolo definitivo, mentre oggi non è facile trovare una società pronta a sostenere un investimento così importante. Tra i club potenzialmente interessati all'esterno croato c'è il Monaco, che potrebbe fare un'offerta di 30 milioni di euro. Ma l'Inter, pur di lasciarlo partire, sarebbe disposta anche ad accettare un prestito.