Inter, Conte punge Icardi: "Se resta cosa succede? Non gioca"

Antonio Conte è parso contento al termine della vittoria sofferta della sua Inter sul campo del Cagliari e ai microfoni di Sky Sport ha elogiato la squadra: "Avevo detto che dovevamo affrontare una partita ostica. Qui anche le altre troveranno difficoltà perché ti fanno giocare spesso e volentieri una partita sporca e devi essere bravo a metterti al livello loro, dal punto di vista di forza e aggressività. Abbiamo alternato dei buoni momenti ad altri in cui c’è da migliorare. La strada però è molto lunga: sono partite importanti da vincere per il morale, ma al tempo stesso sari che devi controllarle meglio e migliorare".

Il tecnico salentino ha poi continuato parlando di mentalità: "La guida per una mentalità vincente? A livello di mentalità voglio sottolineare che ho trovato un gruppo di bravi ragazzi e disponibili. Da parte mia quindi c’è ancora più voglia, perché dal punto di vista della mentalità dobbiamo migliorare. Non dimentichiamo che in rosa non ci sono giocatori che hanno vinto tanto. Quindi devono iniziare a vincere perché così capisci il percorso da fare. Questo è il gap importante che abbiamo in campionato. I ragazzi vogliono stupire e migliorare". Conte ha poi chiuso con una stoccata riservata a Mauro Icardi che potrebbe partire entro le 22 ma che potrebbe anche decidere di rimanere pur sapendo di non giocare: "Se resta Icardi che cosa succede? Quello che è successo fino a oggi".

