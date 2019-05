Inter-Conte, ufficiale entro 48 ore: in nerazzurro tornerà Oriali

L'Inter ha raggiunto l'obiettivo Champions League ma Luciano Spalletti non sarà confermato sulla panchina nerazzurra e questa cosa era già nell'aria da settimane. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Antonio Conte è già da ieri a Milano ed entro al massimo venerdì 31 maggio arriverà l'ufficialità del suo approdo all'Inter. Nella giornata di sabato, infatti, i dirigenti nerazzurri saranno al Wanda Metropolitano di Madrid per assistere alla finale di Champions League e con loro ci sarà anche il tecnico salentino.

La presentazione ufficiale dovrebbe poi avvenire nella prima settimana di giugno con Conte che si metterà a lavoro dall'8 luglio, ovvero il primo giorno del ritiro dell'Inter. La Gazzetta dello Sport ha poi snocciolato i nomi che faranno parte del suo staff: il secondo dell'ex Chelsea e Juventus sarà il fratello Gianluca, laureato in Scienze Motori e già al suo fianco ai tempi del Bari. I suoi assistenti saranno Paolo Vanoli e Cristian Stellini, mentre lo spagnolo Julio Tous e Costantino Coratti saranno inseriti fra gli specialisti della preparazione fisica, il nutrizionista prescelto è invece Tiberio Ancora. Come preparatore dei portieri resterà invece Adriano Bonaiuti.

La cosa che renderà più felici i tifosi dell'Inter, però, è il grande a gradito ritorno di una figura di riferimento come Gabriele Oriali che tornerà dunque in nerazzurro a distanza di nove anni dal suo addio, ovvero quando lasciò José Mourinho dopo la conquista del Triplete. Il 66enne ha già lavorato come team manager con Conte in nazionale e tornerà a farlo anche all'Inter e avrà il compito di fare da collante tra la squadra e la società. Oriali è ancora impegnato con l'Italia e si libererà dopo le due sfide di qualificazione contro Grecia e Bosnia che si giocheranno l'8 e l'11 giugno.