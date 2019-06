Inter, Conte vuole dire fiducia: vola la campagna abbonamenti

L'annuncio di Antonio Conte all'Inter ha dato una scossa a tutta la Serie A con la maggior parte dei supporter nerazzurri felici per l'arrivo di un tecnico dal dna vincente che ha fatto benissimo sia alla Juventus che al Chelsea in Premier League. In attesa che sia come sempre il campo a parlare, però, i tifosi dell'Inter si dimostrano come sempre attaccati ai colori dato che hanno già rinnovato in 12.000 l'abbonamento, nonostante il caro prezzi, in vista della prossima stagione. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport c'è stato addirittura un incremento del 20% rispetto ad un anno fa nello stesso periodo.

Con la giornata di oggi, infatti, si chiude il periodo di prelazione dedicato ai vecchi abbonati che avevano la possibilità di confermare il loro posto allo stadio Giuseppe Meazza. L'annuncio repentino di Conte e una campagna acquisti che si prennuncia faraonica hanno fatto sicuramente leva sullo stato d'animo dei supporter che si augurano di rivedere la loro squadra ad alti livelli dopo anni di vacche magre. Già messo sotto contratto Diego Godin, Marotta e Ausilio stanno lavorando anche per Barella dal Cagliari, Dzeko della Roma, e Lukaku del Manchester United o Paulo Dybala della Juventus ma solo nel caso in cui Mauro Icardi lascerà Milano dopo sei anni conditi da 124 reti in 219 presenze.