Inter in emergenza, il Natale di Conte sarà a gennaio

Se potesse, Antonio Conte aprirebbe i regali già questa sera: lui, infatti, sa cosa troverà sotto l'albero, ma purtroppo quei doni li potrà utilizzare solo da gennaio. Con il nuovo anno, infatti, il tecnico nerazzurro potrà riabbracciare Barella, Sensi e Sanchez, tre assenze che hanno pesato tantissimo, soprattutto in chiave europea. Ma dal momento che, fin qui, Antonio è stato un bravo allenatore, e la classifica lo conferma, Babbo Natale lo accontenterà e gli porterà qualche regalo nuovo di zecca.

La letterina l'ha scritta e Conte, anche davanti alle telecamere, è stato piuttosto esplicito sul fatto che se l'Inter vuole tornare a vincere è obbligata a fare qualcosa sul mercato. Innanzitutto, il primo colpo dovrà essere un centrocampista. I nomi forti sono quelli di Kulusevski e Vidal. Lo svedese incanta a Parma e si sta già trattando con l'Atalanta, che ne detiene il cartellino. Non sarebbe la prima volta, poi, che l'Inter prende un Dejan nel mercato invernale: era il gennaio 2004, di cognome faceva Stankovic e qualcosa di buono da quelle parti l'ha fatta. L'altro obiettivo è il cileno del Barcellona, stufo di ricoprire il ruolo da comprimario: vuole cambiare aria per essere ancora protagonista e il suo ex allenatore vorrebbe tanto dagli la possibilità. Altri profili seguiti sono quelli di Castrovilli, Ferreira e De Paul. Sulla lista dei regali c'è anche un esterno di centrocampo e un attaccante, che potrebbero corrispondere a Marcos Alonso e Giroud, entrambi del Chelsea ed entrambi, guarda caso, già allenati dal tecnico interista.

Purtroppo per Conte, però, prima di gennaio c'è l'insidia Genoa. Con i tifosi sui social furiosi per la designazione di Pairetto, perché il fratello dell'arbitro è un dirigente della Juventus, nonostante i precedenti con l'Inter siano favorevoli. L'Inter deve comunque vincere, ma arriva alla sfida di domani stanca e distratta dal mercato. Dicembre è storicamente un mese difficile per i nerazzurri e lo dimostrano anche gli ultimi risultati: tra campionato e Champions, non vincono da tre gare. Oltre agli infortunati mancheranno gli squalificati Lautaro e Brozovic. Il Genoa, penultimo ha disperato bisogno di punti e con l'ex Thiago Motta che non intende fare sconti. Conte quindi in emergenza, come succede da settimane. Dovrà resistere e riuscire a fare il bravo un'ultima volta, che poi, dopo Natale, avrà i regali tanto desiderati.