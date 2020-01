Inter-Eriksen, accordo fino al 2024: ora va trovata l'intesa con il Tottenham

La storia d'amore tra Christian Eriksen e il Tottenham di José Mourinho è ormai arrivata ai titoli di cosa. Il danese ex Ajax dopo sei anni e mezzo a Londra tra le fila degli Spurs ha voglia di un'altra avventura con l'Inter di Antonio Conte che ha ormai sbaragliato la concorrenza di Manchester United e altre big italiane e spagnole che erano forti sul danese. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport il club nerazzurro ha raggiunto un accordo con l'agente del giocatore che si trovava a Milano e che ha incontrato la dirigenza di viale della Liberazione.

Manca un tassello

Ora, però, l'Inter dovrà trovare un accordo con il Tottenham e con il numero uno del club Daniel Levy che non ha intenzione di lasciarlo partire a gennaio per meno di 20 milioni di euro, cifra ritenuta eccessiva per l'Inter che potrà averlo a parametro zero a partire da giugno. Se le pretese economiche degli Spurs non dovessero abbassarsi sensibilmente il club nerazzurro potrebbe decidere di aspettare fino al termine della stagione anche perché c'è un principio d'accordo fino al 30 giugno del 2024.

Chiodo fisso

Il vero obiettivo per il centrocampo però è sempre Arturo Vidal ma molto dipenderà dal Barcellona che per ora non molla la presa e con l'Inter che ha formulato un'ultima offerta da 2 milioni di euro più 15 di riscatto per un totale di 17 milioni di euro per un giocatore che a maggio compirà 33 anni. Il cileno però piace e non poco a Conte che lo saprebbe inserire perfettamente nel suo 3-5-2 nel ruolo da incursore e da equilibratore di centrocampo.

Le altre trattative

In entrata Ashley Young dal Manchster United per gli esterni, Olivier Giroud dal Chelsea per il ruolo di vice Lukaku e con il possibile ingaggio di Matteo Darmian qualora Diego Godin dovesse davvero decidere di lasciare Milano dopo soli sei mesi dal suo arrivo. Sul piede di partenza anche Federico Dimarco e Matteo Politano che potrebbe essere inserito in uno scambio con il Milan che è pronto a dare ai nerazzurri Franck Kessié o con il Napoli in uno scambio con Llorente qualora non si dovesse riuscire ad arrivare a Giroud. Attenzione anche alla Fiorentina di Rocco Commisso che ha dimostrato di essere molto vigile sul mercato e che potrebbe anche pensare di investire una cifra importante per il giovane esterno romano che non sta trovando spazio con Antonio Conte

