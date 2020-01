Inter, Gabigol finanzia Vidal: il brasiliano può sbloccare il cileno

L'Inter di Antonio Conte sta continuando a stare con il fiato sul collo alla Juventus di Maurizio Sarri ma il tecnico nerazzurro sa bene che per competere fino alla fine con i bianconeri serviranno degli interventi mirati sul mercato di riparazione. Conte vorrebbe tre giocatori per cercare di colmare parzialmente il gap con la Vecchia Signora: per la fascia sembra in dirittura d'arrivo l'affare Ashley Young del Manchester United con il 34enne inglese che ha già detto sì ai nerazzurri. Young è un giocatore duttile ed esperto ed ex compagno di squadra tra l'altri di Romelu Lukaku che avrà garantito per lui.

Il grande obiettivo

Il colpo di mercato dell'Inter potrebbe essere Arturo Vidal, espressamente richiesto da Antonio Conte che rivuole il suo ex pupillo ai tempi della Juventus. Il Barcellona però continua a fare muro su muro per l'ex Bayern Monaco e Bayer Leverkusen e chiede 20 milioni di euro per lasciarlo partire. L'Inter è intenzionata a salire rispetto ai 12 milioni offerti tempo fa ma la sensazione è che non si spingerà oltre i 15-16 milioni per un giocatore che compirà 33 anni il prossimo 22 maggio.

Al ritorno dalla Supercoppa a quattro di Spagna che si disputerà in Arabia Saudita Marotta e Ausilio, prossimo al rinnovo di contratto, cercheranno di affondare il colpo decisivo per regalare al tecnico salentino il colpo di mercato tanto richiesto anche se non sarà facile spuntarla contro il Barcellona con Valverde e lo spogliatoio che vorrebbero la sua permanenza. Per quanto riguarda gli esterni non si mollano le piste che portano a Marcos Alonso, difficile, e Matteo Darmian soprattutto qualora Young non andasse a buon fine. In attacco infine Giroud resta sempre favorito su Llorente ma bisognerà convincere l'esigente Chelsea a lasciarlo partire senza pretendere nulla o quasi sul cartellino

Gabigol finanzia Arturo?

Felicevich, agente di Vidal e di Sanchez è in Italia per tentare di trovare un accordo tra Inter e Barcellona ma secondo quanto riporta il Corriere dello Sport questa trattativa potrebbe essere finanziata ed agevolata da Gabigol che pare abbia abbassato le sue pretese economiche per l'ingaggio. Il Flamengo, infatti, è disposto a investire circa 16 milioni di euro per l'80% del suo cartellino più il 20% su una futura, eventuale, rivendita. Se non dovesse andare a buon fine Vidal, per mille ragioni, l'Inter tenterà il colpo alla disperata: Christian Eriksen dal Tottenham che ha però caratteristiche differenti dal cileno.

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?