Inter, è Giroud il rinforzo per gennaio: sarà lui il vice di Lukaku

L'Inter di Antonio Conte ha perso due pezzi importanti, in questa sosta per le nazionali: Danilo D'Ambrosio e Alexis Sanchez, infatti, sono finiti ko negli impegni contro Grecia e Colombia. Piero Ausilio e Giuseppe Marotta in estate hanno allestito una squadra competitiva per cercare di competere con la Juventus in Italia ma anche per giocarsela in Europa ma a gennaio potrebbero mettere nuovamente mano per migliorare ulteriormente la rosa.

In estate è sfumato l'acquisto di Edin Dzeko per le richieste eccessive della Roma e alla fine non è arrivato nessun "vice Lukaku" che nell'immaginario collettivo dovrebbe essere un attaccante di peso, proprio come il belga. Secondo quanto riporta Tuttosport, l'Inter avrebbe individuato in Olivier Giroud il rinforzo perfetto per il mercato di gennaio. Il 33enne francese è stufo di non trovare spazio al Chelsea di Lampard e recentemente ha tuonato: "Se sarò costretto, partirò come ho fatto all'Arsenal".

Giroud nel gennaio del 2018 arrivò al Chelsea per volere di Antonio Conte che aveva bisogno di un attaccante di peso per finalizzare il suo gioco. I due si conoscono bene e l'affare potrebbe andare in porto anche perché data l'età avanzate le richieste dei Blues non dovrebbero essere proibitive. Giroud in carriera ha vestito le maglie di Montpellier, Arsenal e Chelsea segnando oltre 160 reti in tutte le competizioni che si vanno ad unire ai 38 centri con la nazionale francese in 95 gettoni complessivi. Se tutto andrà per il verso giusto, allora il tecnico leccese avrà il suo nuovo rinforzo per l'attacco che rischia di perdere per 2-3 mesi Alexis Sanchez e che andrà in qualche modo rimpiazzato.

