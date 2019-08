Inter, i tifosi in coro a Lukaku: "Segna alla Juventus"

Romelu Lukaku è praticamente un giocatore dell'Inter e ora si attende solo l'ufficialità che è attesa nelle prossime ore da parte del club nerazzurro. Il belga sbarca a Milano a titolo definitivo dal Manchester United per una cifra finale di 65 milioni di euro, più 10 di bonus e una percentuale sulla futura rivendita dell'ex Everton e Chelsea. Il giocatore è arrivato questa notte a Milano con il suo agente ed intermediario per i nerazzurri Federico Pastorello che si è sempre detto fiducioso circa la conclusione in maniera positiva dell'affare.

Lukaku, appena arrivato all'aeroporto di Malpensa è stato preso d'assalto dai tanti tifosi dell'Inter che erano lì pronti ad attenderlo e qualcuno gli ha anche urlato: "Segna a Torino, Lukaku segna a Torino"."Segna a Torino, Lukaku segna a Torino". Il belga una settimana fa è stato molto vicino alla Juventus con il club bianconero che offriva 9 milioni di euro di ingaggio al 26enne di Anversa, come l'Inter, e il cartellino di Paulo Dybala in cambio di quello del gigante ex West Bromwich Albion. Il no della Joya ha rimesso in corsa il club di viale della Liberazione che ha chiuso l'affare nel giro di 48 ore. Non sono mancati nemmeno cori contro l'ex capitano Mauro Icardi con Lukaku che andrà a prendere il posto proprio del 26enne di Rosario. Per l'ex United è pronto un ricco quinquennale che sottoscriverà solo dopo aver sostenuto e passato le visite mediche.

