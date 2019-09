Inter, i tifosi intonano: ''Chi non salta è bianconero''. Ma Conte resta fermo

Una reazione quanto mai attesa, ma quando la folla interista ha intonato il coro: "Chi non salta è bianconero", Antonio Conte ha sorriso ed è rimasto fermo senza saltare.

Un tripudio di bandiere nerazzurre ed entusiasmo alle stelle in occasione della presentazione della terza maglia dell'Inter. 5 mila tifosi, galvanizzati dall'ottimo inizio di stagione hanno preso d'assalto il Nike Store di Corso Vittorio Emanuele a Milano. Tantissime le ovazioni e gli incitamenti della folla che, con la squadra interamente sul palco, ha iniziato a intonare il coro "Chi non salta bianconero è...". L'attenzione a quel punto non poteva che spostarsi sulla reazione di Conte, nuovo idolo dei tifosi nerazzurri ma dal passato juventino che fa storcere il naso al popolo nerazzurro, che quasi in imbarazzo si è limitato a un sorriso senza però accontentare la richiesta della folla.

Dopo poco l'episodio ha però assunto i contorni del giallo. Infatti, dalle riprese fatte da SkySport, che era presente sul luogo, pare che il coro partito dalla piazza non fosse "Chi non salta bianconero è...", bensì "Chi non salta rossonero è..." mentre sul palco presumibilmente il coro era sembrato a tutti anti-juventino. Comprensibile in ogni caso l'imbarazzo del tecnico leccese per 16 stagioni tra campo e panchina alla Juve, anni impreziositi dalla conquista di 8 scudetti, oltre che da una storica Champions League. Un succoso anticipo di quello che avverrà domenica 6 ottobre quando a San Siro andrà in scena Inter-Juventus. Quel giorno il conflitto tra il passato bianconero e il nuovo ruolo di condottiero nerazzurro sarà ancora più inesorabile.

