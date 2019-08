Inter, Icardi apre all'addio: irrompe l'Atletico Madrid

Vicino alla svolta il futuro di Mauro Icardi, a sorpresa prende sempre più quota la cessione all'Atletico Madrid.

Segnali di apertura, finora l’attaccante dell’Inter aveva rifiutato tutte le possibili destinazioni, nonostante il club nerazzurro gli avesse più volte ribadito di non rientrare nel progetto di Conte. Wanda Nara si è resa conto che la situazione legata al marito rischia di essere controproducente e sta cercando in tutti i modi di convincere Maurito a prendere in considerazione l'ipotesi partenza. Secondo quanto riferito in serata da SkySport Beppe Marotta ha proposto anche il rinnovo di contratto di un anno per facilitare il prestito, solo però per alcune squadre e la Juventus non è tra queste. L'intenzione che era stata anticipata dalle parole di Javier Zanetti che subito dopo il sorteggio di Champions League aveva annunciato: ''Può partire anche in prestito, aspettiamo fine mercato e vediamo''.

Secondo La Gazzetta dello Sport a questo punto sono al vaglio tutte le possibili destinazioni. Nella giornata di ieri c’è stato un incontro tra Monaco e l’Inter: il club monegasco è pronto a prendere Icardi e ha offerto 65 milioni ai nerazzurri e 10 al giocatore ma questa ipotesi non entusiasma l'attaccante argentino. Intanto sta prendendo sempre più quota l'opzione Atletico Madrid. Il club di Simeone alle prese con l'ultimo infortuno di Morata e quasi saltata la pista Rodrigo, ha bisogno di un altro attaccante e in questo momento sarebbe il favorito alla corsa sull'ex capitano nerazzurro. È una soluzione che non dispiacerebbe alla coppia, sia per motivi logistici ed extracalcistici, ma soprattutto tecnici: i Colchoneros sono ormai da anni nell'elite del calcio europeo.

Nemmeno da escludere le candidature italiane di Napoli e Juventus. Sempre sul piatto l'offerta di Aurelio De Laurentiis -65 milioni di euro all'Inter e 8 milioni di ingaggio per cinque anni al calciatore- possibilità a cui Maurito non ha ancora realmente aperto. Ancora in standby la Juventus, che in caso di cessione di Paulo Dybala al Psg, potrebbe sferrare l'attacco decisivo proprio nelle ultime ore di mercato. A meno quattro giorni dal gong di fine mercato ogni possibilità è insomma ancora aperta.

