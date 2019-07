Inter, Icardi è finito nel mirino del Napoli: pronti 60 milioni di euro

Mauro Icardi e l'Inter stanno vivendo una situazione da separati in casa con il club che non vede l'ora di trovare un'acquirente disposto a mettere sul piatto almeno 60-70 milioni di euro. Sono lontani i tempi in cui Maurito veniva valutato oltre 100 milioni di euro, 110 per l'esattezza, dato il valore della clausola rescissoria attiva solo per l'estero dal primo al quindici luglio. Nessuna società, però, pare intenzionata a sborsare tale cifra per il bomber di Rosario con l'Inter che rischia di vederlo giocare in una squadra concorrente: Juventus o Napoli. Fabio Paratici e Maurizio Sarri hanno già palesato da tempo il gradimento verso Icardi, mentre Aurelio De Laurentiis ha recentemente negato la volontà di portarlo al Napoli.

In realtà le parole del numero uno del club azzurro sanno molto di tattica e secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport Carlo Ancelotti avrebbe dato il suo benestare alla trattativa. Il Napoli è disposto a mettere sul piatto 60 milioni di euro, oppure ad inserire nella trattativa Lorenzo Insigne con uno scambio alla pari che però non scalda i cuori della dirigenza dell'Inter. La sensazione è che la trattativa potrebbe essere avviata ma sarà davvero lunga, con il club nerazzurro che cercherà di monetizzare il massimo da un attaccante che ha vinto due titoli di capocannonieri in Italia e che ha realizzato 130 gol in carriera a soli 26 anni. Wanda Nara lavora sottotraccia per cercare un sistemazione al marito dato che una sua permanenza all'Inter ad oggi è davvero ridotta ai minimi termini. Una cosa è certa: se il Napoli dovesse arrivare a Maurito, unito al possibile arrivo di James Rodriguez e a quello già certo di Kostas Manolas diventerebbe sicuramente la rivale più accreditata per dare a fastidio alla Juventus.