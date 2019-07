"Io in giallorosso? Chi può dirlo". Icardi tra Napoli e Roma

Da domani potrebbe esserci una pretendente in meno per Mauro Icardi dato che la Juventus ha deciso di puntare tutto su Romelu Lukaku che sta per essere soffiato sotto il naso dell'Inter. I nerazzurri hanno temporeggiato troppo per chiudere con il Manchester United che si è fatto subito allettare dallo scambio di mercato con Paulo Dybala che ora deve dire sì all'offerta dei Red Devils per far sì che l'affare vada in porta accontentando tutti meno che i nerazzurri che sono ancora alla ricerca di una squadra per il loro ex capitano che non rientra più nei piani della società.

Icardi in questi mesi ha sempre tenuto un low profile e non ha mai concesso interviste o dichiarazioni. Ora sulle tracce di Maurito ci sono due club italiani: la Roma e il Napoli. I giallorossi hanno provato ad inserire Edin Dzeko più 20 milioni di euro ma la sensazione è che per chiudere la trattativa il club di Pallotta debba mettere sul piatto almeno 50-60 milioni cash più il cartellino di Dzeko perché l'Inter non intende fare sconti. Gli azzurri di De Laurentiis, invece, potrebbero accontentare le richieste dell'Inter magari inserendo nella trattativa il cartellino di Arkadiusz Milik, che però non scalda il cuore di Conte e della dirigenza del club di viale della Liberazione. Icardi, però, pare abbia risposto in maniera sibillina e privata sui social ad alcuni tifosi che gli chiedevano del suo futuro: "Io alla Roma? Chi può dirlo...".

