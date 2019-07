Inter, Icardi-Perisic-Nainggolan sul mercato: tre big con le valige in mano

Antonio Conte sta mettendo tutti in riga all'Inter dai giocatori alla dirigenza, nessuno escluso. Ivan Perisic è l'ultimo degli epurati da parte del tecnico leccese che ha deciso come il croato non sia adatto a ricoprire il ruolo tutta fascia prospettato ad inizio ritiro. L'entourage del 30enne di Spalato pare non abbia gradito l'uscita del tecnico salentino subito dopo la sconfitta subita in International Champions Cup contro il Manchester United e ora Beppe Marotta e Piero Ausilio dovranno trovargli una sistemazione dato che difficilmente il croato potrà trovare posto nel 3-5-2. I due dirigenti dell'Inter, inoltre, devono risolvere i due casi più spinosi: quello su Radja Nainggolan che piace sia in Cina che in Europa e soprattutto Mauro Icardi il cui futuro è ancora un rebus tutto da decifrare.

Su questi due calciatori, Conte si è adeguato al volere del club che aveva già deciso a fine stagione di cederli perché non rientravano più nel progetto tecnico. L'ex capitano vuole restare in Italia dove ci sono due società interessate al 26enne di Rosario: la Juventus di Maurizio Sarri e il Napoli di Carlo Ancelotti che in queste ore sta prendendo vantaggio sul club bianconero che ha necessità di privarsi di Gonzalo Higuain prima di procedere all'acquisto di un altro attaccante. L'Inter ora dovrà accelerare sul mercato sia nelle entrate con Romelu Lukaku, Edin Dzeko e uno tra Emerson Palmieri e Matteo Darmian per accontentare Conte, ma anche nelle uscite con diversi giocatori in esubero che non rientrano più nel progetto del club di Viale della Liberazione.