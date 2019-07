Icardi, un'ora e mezza ad Appiano: ​poi via senza salutare i compagni

La love-story tra Inter e Mauro Icardi è terminata. E ora il clima che si vive è quello da separati in casa. Mentre i suoi compagni, guidata da Antonio Conte, sono pronti a partire per la tournèe estiva in Cina, il numero 9 si allena ad Appiano.

Mattinata di allenamento

L'argentino si è presentato al centro sportivo Sunin attorno alle 9.30, a bordo della sua Lamborghini nerazzurro per poi andarsene poco dopo le 11, come raccontano da Sky Sport. Novanta minuti ad Appiano, quanto una partita di calcio, in cui non ha incrociato nessuno. Il centro sportivo ha preso vito poco prima delle 11, quando sono arrivati ad Marotta, Conte e il suo staff tecnico e Stefan De Vrij. Ma Icardi a quell'ora stava già rifacendo il borsone per tornare a casa. L'attaccante non ha fatto nemmeno in tempo a salutare i compagni che a breve partiranno per la Cina.

La situazione del giocatore è in stallo. Sul mercato non ci sono ancora offerte. La Juventus prima di buttarsi sul numero 9 ha bisogno di sfoltire la rosa delle pedine in eccesso e il Napoli non ha assi nella manica per dissuadere il giocatore a scegliere i bianconeri. In questo clima molto estivo, l'Inter sembra sempre più lontano.