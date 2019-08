Inter-Juventus, contatto per sbloccare lo scambio Icardi-Dybala

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, è parso piccato ieri nel pre partita della sfida contro il Lecce per le parole di Wanda Nara su Mauro Icardi negli studi di Tiki Taka: "Le dichiarazioni di Wanda Nara su Mauro Icardi? Per noi un pizzico di fastidio per i tempi e per i modi. E smentisco in modo assoluto che qualche dirigente dell'Inter, e in particolare Steven Zhang, abbia invitato Icardi a restare. La nostra strategia è precisa e l'abbiamo comunicata nei tempi giusti. Andremo avanti fino alla fine e nessuno dell'Inter può stravolgere questa linea comune". Icardi, in realtà, è sul mercato dalla fine della scorsa stagione e finora Maurito ha rifiutato tutte le offerte pervenute alla moglie-agente Wanda Nara.

L'Inter è disposta anche a cederlo alla Juventus ma in cambio vuole Paulo Dybala in uno scottante scambio alla pari tra due argentini, entrambi classe '93 ma con caratteristiche differenti. L'ex capitano dell'Inter un uomo d'area di rigore implacabile, la Joya una seconda punta, prima punta o esterno d'attacco di pura fantasia e talento. La Juventus fino a questo momento non ci ha mai voluto sentire per imbastire questo clamoroso scambio ma secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport ci sarebbe stata la tanto attesa telefonata tra i due "amici" Beppe Marotta e Fabio Paratici. Secondo questa indiscrezione la chiamata sarebbe stata cordiale e condita da qualche battuta. La Juventus per avere Icardi preferirebbe mettere sul piatto il cartellino di Mario Mandzukic più soldi ma l'Inter non ci sente e pretende Paulo Dybala. Ci sarà tempo fino al 2 settembre per concludere questo affare che farebbe contenti tutti con bianconeri e nerazzurri che si scambierebbero due giocatori che ormai non rientrano più nei progetti tecnici di Sarri e di Conte.

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?