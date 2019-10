Inter-Juventus, rissa al 45': tensione al Meazza tra nerazzurri e bianconeri

Ritmi altissimi a San Siro per il derby d'Italia tra l'Inter di Antonio Conte e la Juventus di Maurizio Sarri che stanno dando vita ad un match davvero esaltante. Al termine dei primi 45 minuti di gioco persiste il risultato di 1-1 frutto dei gol di Dybala, su assist di Pjanic, e di Lautaro Martinez su rigore per fallo di mano di de Ligt. Occasioni da rete, tanti falli, tanto agonismo, due gol convalidati, una rete annullata, una traversa e tanta garra in campo con i giocatori che non si stanno affatto risparmiando.

La partita è tesa ma sostanzialmente corretta anche se a fine primo tempo si è scatenata una mini rissi all'uscita dal terreno di gioco tra Paulo Dybala e la panchina nerazzurra con il giovane Sebastiano Esposito sugli scudi. Bagarre e tanto movimento con Bonucci uno dei più attivi nel corso di questa litigata che fortunatamente per i protagonisti in campo non ha partorito alcun cartellino da parte dell'arbitro Rocchi che sta arbitrando alla grande una sfida difficile e ricca di episodi. Il secondo tempo si preannuncia scoppiettante e ricco di episodi come nella prima frazione: la speranza è che come sempre sia il calcio e il fairplay a farla da padrona tra due squadre che presumibilmente si giocheranno il campionato fino alla fine e in un braccio di ferro serrato anche con il Napoli di Ancelotti.

