Inter, l'Arsenal propone Ozil per Perisic: ma c'è il nodo ingaggio

Perisic-Inter, è finita. Dopo l'ammissione dell'ad Marotta ("Ivan ha chiesto di essere ceduto"), a questo punto in casa nerazzurra si lavora per accontentare il croato. In questo momento, lo spogliatoio nerazzurro ha già abbastanza problemi di suo. Ecco perché la società di Corso Vittorio Emanuele sta provando a bruciare le tappe per ottenere il massimo dalla cessione del trequartista vice campione del mondo. Ma non è facile. Perché i Suning chiedono 40 milioni di euro. Alla fine del mercato manca poco e la finestra invernale di riparazione è per definizione un bazar dove tutti cercano l'affare low-cost.

Persino l'Arsenal, che da qualche giorno è sulle tracce di Perisic. Ma non vuole un trasferimento a titolo definitivo. Secondo il Corriere dello Sport, i Gunners hanno offerto all'Inter un prestito con diritto di riscatto a giugno per 35 milioni di euro. L'Inter nicchia, troppo forte il rischio di vedersi tornare a fine stagione un giocatore scontento e oltre la soglia dei 30 anni. Per convincere la dirigenza nerazzurra, la società londinese ha messo sul piatto il prestito per 6 mesi del tedesco Mesut Ozil. Quest'anno, con l'arrivo di Emery sulla panchina dell'Arsenal, l'ex trequartista del Real Madrid non ha avuto granché spazio.

Nonostante non sia più giovanissimo (è un classe 1988), Ozil potrebbe essere il calciatore ideale per dare un po' di fantasia alla fascia centrale della trequarti nerazzurra dove, da agosto, si sono alternati i deludenti - per diversi motivi - Nainggolan e Joao Mario. Ma l'operazione sull'asse Milano-Londra si annuncia complicata. Non tanto per le formule proposte dalle due società, quanto per la questione ingaggio, visto che Ozil guadagna il doppio di Perisic e dunque, oltre all'accordo sul trasferimento, l'Arsenal dovrebbe venire incontro alla richiesta di Marotta di contribuire al pagamento di una larga parte dei 20 milioni lordi l'anno percepiti dal trequartista tedesco. Difficile una risposta positiva dei Gunners.

Candreva rimane

Intanto, come riporta la Gazzetta dello Sport, il vertice di mercato che si è svolto ieri sera a Milano alla presenza delle varie componenti societarie dell'Inter ha portato a un'importante decisione. D'accordo con Spalletti, la società nerazzurra non darà via Candreva. Il trequartista romano classe 1987 sembrava poter andare ai cinesi del Dalian Yifang in cambio del portoghese Ferreira Carrasco. Eventualità che, a questo punto, si può quasi certamente escludere. In attesa che si sblocchi il doppio affare Perisic-Ozil, l'impressione è che il tecnico di Certaldo si affiderà alla verve del senegalese Balde Keita.