Inter-Lazio, allerta delle forze dell'ordine per gli ultras

Questa sera alle ore 21 l'Inter di Antonio Conte ospiterà la Lazio: i nerazzurri cercheranno la quinta vittoria consecutiva in campionato per sorpassare nuovamente la Juventus e per dare un segnale forte a tutte le concorrenti. Non sarà facile perché davanti ci sarà l'organizzata corazzata di Simone Inzaghi che venderà di sicuro cara la pelle come sempre fatto negli ultimi anni al Meazza. Conte sa del pericolo è ha tenuto alta la tensione con i suoi giocatori: "Sento tanti proclami ma questo è solo il preludio per poi darci una saccagnata se le cose non dovessero andare bene"

La sfida di questa sera, però, non sarà solo interessante per quanto avverrà in campo ma anche per quanto avverà sugli spalti di San Siro. Le tifoserie di Inter e Lazio, infatti, sono gemellate e molto unite da anni e la testimonianza di tutto ciò è riconducibile al match di campionato tra i nerazzurri e il Lecce quando la curva nord dedicò la coreografia a Fabrizio Piscitelli, in arte Diabolik, ex capo degli Irriducibile biancocelesti ucciso a Roma lo scorso 7 agosto.

In quella circostanza il pubblico del Meazza si spaccò: da un lato la curva con la sua coreografia e cori in ricordo di Piscitelli, dall'altro lato il resto, o quasi, dello stadio a storcere il naso e fischiare tale iniziativa. Per la prima volta questa sfida di campionato non vedrà Diabolik sugli spalti e secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport l'allerta tra le forze dell'ordine è massima anche se non pare sia in agenda da parte delle due curve di iniziative e coreografie in memoria di Piscitelli. Di sicuro saranno intonati dei cori in onore e in ricordo di Diabolik ma per ora tutto tace da parte delle due tifoserie organizzate: chissà come si schiererà in caso di cori il resto dello stadio Meazza.

