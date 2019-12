Inter, l'eliminazione dalla Champions brucia: Conte sa come ripartire

L'Inter di Antonio Conte è uscita anzitempo dalla Champions League e questa è un'eliminazione cocente per la squadra nerazzurra che puntava a passare il girone da seconda del girone. La sconfitta subita contro il Barcellona ha messo a nudo tutti i limiti tecnici e numerici della rosa nerazzurra che da diverse settimane ha dovuto affrontare una lista pesante di infortuni. Da Stefano Sensi, out dalla sfida del 6 ottobre contro la Juventus, fino ad arrivare ai sempre acciaccati Roberto Gagliardini e Kwadwo, a Nicolò Barella infortunatosi contro il Torino fino ad arrivare al lungodegente Alexis Sanchez che non ha mai avuto l'opportunità di potersi mettere realmente in mostra.

Ripartire subito

L'Inter e i suoi tifosi hanno incassato l'eliminazione dalla Champions con Antonio Conte che al termine del match ha parlato in maniera lucida e pacata circa la situazione dei nerazzurri che ora hanno un solo modo per dimenticare la fredda e triste serata del 10 dicembre: vincere contro la Fiorentina di Vincenzo Montella. La sfida è delicata perché il Franchi per i nerazzurri è sempre un campo difficile, ostico e spigoloso e dove nella passata stagione si consumò il grave errore dell'arbitro Abisso che concesse un rigore inesistente alla Fiorentina a tempo ormai scaduto con Veretout che fissò il punteggio sul 3-3.

Tanti obiettivi da raggiungere

La stagione dell'Inter, ad oggi, ovviamente non è da buttare, anzi è stata a tratti esaltante in campionato con dodici vittorie messe a segno nelle prime quindici di campionato. I nerazzurri hanno poi altri obiettivi: la Coppa Italia dove a gennaio affronteranno il Cagliari di Rolando Maran negli ottavi di finale ma anche l'Europa League dove lunedì 16 dicembre conosceranno il prossimo avversario nei sedicesimi di finale. Il vero obiettivo di Conte, però, è tentare di detronizzare la Juventus che domina in Italia da ben otto anni: vincere il tricolore al suo primo anno sarebbe un vero e proprio capolavoro per il tecnico salentino che vuole ripercorrere la sua storia bianconera e al Chelsea.

Urgono interventi sul mercato

Conte non vede l'ora di gennaio dove Beppe Marotta e Piero Ausilio dovranno essere bravi ad accontentarlo nelle sue richieste. Serve una punta centrale che possa dare fiato a Romelu Lukaku con Olivier Giroud da tempo nel mirino e grande obiettivo dei nerazzurri. Sanchez tornerà dall'infortunio e Sebastiano Esposito sarà confermato mentre Matteo Politano potrebbe anche salutare per andare a giocare con più continuità. In difesa l'Inter è ampiamente coperta meno sull'out di sinistra dove Asamoah ha qualche problema di troppo e dove Biraghi non convince.

Marcos Alonso piace ma il Chelsea vuole 30 milioni di euro per lo spagnolo. In mezzo al campo, però, bisognerà intervenire con i dirigenti dell'Inter che hanno tre obiettivi: Kulusevski del Parma ma di proprietà dell'Atalanta, Arturo Vidal e Rodrigo de Paul. Due di questi tre giocatori dovrebbero andare a rimpolpare la linea mediana che ha accusato troppe defezioni in questa prima parte di stagione.

