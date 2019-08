Inter-Lukaku, fumata bianca vicina. Beffata la Juventus

L'Inter non è solo tornata ad essere in vantaggio per Romelu Lukaku, tra oggi e domani potrebbe arrivare la tanto attesa fumata bianca. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, il Manchester United aveva detto no all'ultima offerta nerazzurra pari a 74 milioni di euro bonus compresi, ma pare che la mattinata di oggi sia stata proficua per entrambe le società che sarebbero vicine ad un accordo. Dal canto suo l'ex Everton e Chelsea ha già mandato un segnale forte ai Red Devils non presentandosi all'allenamento e andando a proseguire la preparazione con l'Anderlecht. Secondo i media britannici, Lukaku sarà multato dalla società con Bbc e Mirror che sostengono che il 26enne di Anversa dovrà pagare oltre 400.000 sterline per le sue intemperanze.

L'Inter punta a chiudere l'affare in breve tempo per regalare ad Antonio Conte il suo primo rinforzo, il pupillo, Romelu e vuole farlo rapidamente tra oggi e domani. Il mercato in entrata in Inghilterra chiude domani con lo United che sta provando a convincere lo svincolato Fernando Llorente ad approdare alla corte di Solskjaer per rimpiazzare il gigante belga. Lo United proverà a forzare ancora un po' la mano con l'Inter sperando che arrivi a raggiungere la quota di 80 milioni di euro ma la controindicazione è quella di ritrovarsi in rosa un giocatore scontento, dall'ingaggio pesante e che ha già fatto capire a chiare lettere di volersene andare. Lukaku e il suo entourage hanno già un accordo con i nerazzurri da tempo e ora aspettano solo il sì definitivo dello United per volare a Milano e firmare con l'Inter. Se l'affare dovesse andare in porto sarebbe uno scacco matto alla Juventus che non è riuscita a chiudere l'affare per "colpa" di Dybala che potrebbe finire anche lui in nerazzurro magari in cambio di Mauro Icardi: fino al 2 settembre tutto sarà possibile sull'asse Milano-Torino.

