Inter, è Lukaku-Lautaro dipendenza? Conte: "Se non andiamo a 200 all'ora siamo normali"

L'Inter di Antonio Conte non è riuscita ad andare oltre l'1-1 sul campo dell'ostico Lecce di Fabio Liverani, che aveva già fermato sul pareggio la Juventus. I nerazzurri hanno fatto fatica contro una squadra che si è difesa dal primo all'ultimo minuto con dieci uomini dietro la linea della palla. I salentini hanno avuto anche qualche chance di colpire in contropiede con i nerazzurri che non sono riusciti a trovare la via del gol con facilità per gli ottimi interventi di Gabriel, per un po' di sfortuna (come il palo colpito da Brozovic) e per qualche imprecisione di troppo.

Lu-La a secco

La coppia del gol formata da Lautaro Martinez e Romelu Lukaku per una volta ha steccato e senza i loro gol l'Inter non vince, o fa più fatica. L'argentino non è parso in forma smagliante, mentre il belga si è spento pian piano dopo aver fatto un grande lavoro di sponda nella prima frazione, dove ha anche trovato il gol annullato per una presunta carica al portiere del Lecce. Il prossimo match di campionato contro il Cagliari al Meazza sarà cruciale perché bisognerà tornare alla vittoria dopo due pareggi consecutivi per non vedere scappare ulteriormente la Juventus di Sarri. In Inghilterra nel frattempo spavenano l'Inter e i suoi tifosi dato che si parla di un forte interesse da parte dei due club di Manchester per il Toro. I nerazzurri non hanno alcuna intenzione di cederlo ma il 22enne di Bahia Blanca andrà blindato il prima possibile per evitare inutili tentazioni.

Conte amaro

Al termine del match di Via del Mare, dove non è stato accolto per niente bene dai suoi concittadini per il suo passato da allenatore del Bari, Antonio Conte ha analizzato il pareggio maturato contro il Lecce: "Il pareggio nasce dal fatto che dobbiamo sempre andare a 200 all'ora, nel momento in cui qualcuno è sottotono, noi non ce lo possiamo permettere, perché si abbassa il livello della squadra e può capitare che pareggi una partita che avresti dovuto portare a casa con i tre punti, anche vedendo le statistiche. Noi non siamo una squadra che andando a una velocità media riesce a portare a casa la vittoria, noi dobbiamo sempre andare al massimo, abbiamo fatto così in tutte le partite dell'andata. Quando non riusciamo ad andare al massimo dei giri, siamo una squadra normale".

L'Inter, però, non sta lavorando solo in entrata dove sta trattando Eriksen, Moses e Giroud, sta cercando anche si sfoltire per accontentare chi gioca meno. Matteo Politano è da considerarsi un ex calciatore nerazzurro e l'ipotesi Roma non è ancora tramontata ma lo scambio con Spinazzola non si farà più. In uscita anche Federico Dimarco e Matias Vecino che potrebbe però restare alla base se non arrivassero offerte congrue e se soprattutto l'infortunoi di Brozovic sarà più grave del previsto.

