Inter, Lukaku: "Qui grazie a Conte". Il belga ruba il 9 a Icardi

L'Inter è riuscita a dare la zampata decisiva sul mercato per regalare Antonio Conte l'attaccante richiesto da tempo: Romelu Lukaku. Il belga ha sostenuto ieri le visite mediche ed ha poi firmato il suo ricco contratto da quasi nove milioni di euro a stagione nella nuova sede del club nerazzurro. L'ex di Chelsea, Everton e Manchester United è parso motivato e voglioso di mettersi in mostra è già nel video di presentazione si era presentato così: "L'Inter non è per tutti, ed è per questo che io sono qui".

Lukaku ha preso conoscenza della Pinetina e di quello che sarà il suo ambiente nei prossimi anni e ai microfoni di Inter Tv ha mostrato tutta la sua felicità facendo i complimenti ad Antonio Conte: "Ha inciso tanto nella mia scelta di venire all'Inter. È il miglior tecnico al mondo: riesce a migliorare i suoi calciatori e la sua carriera parla per se. Ho scelto l'Inter per il progetto del club. Penso che stia andando nella direzione giusta e io avevo bisogno di una nuova sfida. Qui ci sono le basi per fare molto bene".

Chiusura finale con i suoi obiettivi personali e con i ringraziamenti di rito: "Voglio aiutare questa squadra a fare qualcosa di importante, con il mio impegno e la mia grande voglia di fare. Piedi per terra, ma spero avremo grandi risultati a fine stagione. Voglio ringraziare il presidente Steven Zhang e Giuseppe Marotta, per la fiducia che hanno posto in me. Sono felicissimo di essere qui all'Inter. Il messaggio per i tifosi nerazzurri è chiaro: Inter is not for everyone. Forza Inter!". Lukaku, tra l'altro, vestirà la maglia numero nove che verrà dunque sfilata all'ex capitano Mauro Icardi.

