Inter-Lukaku, si inserisce la Juventus. Il belga misterioso sui social

La Juventus si è inserita in maniera prepotente nella corsa a Romelu Lukaku: che sia una manovra di disturbo per l'Inter o reale interesse i bianconeri hanno una carta importante da giocarsi che si chiama Paulo Dybala. L'argentino non è più considerato intoccabile da Maurizio Sarri e dalla dirigenza e potrebbe essere sacrificato per arrivare al gigante belga anche se l'ex Palermo vuole un ingaggio da top player, da circa 9-10 milioni di euro a stagione. I Red Devils sono stati chiari e vogliono circa 80 milioni di euro per cedere Lukaku e l'inserimento della Joya potrebbe ammorbidire la posizione del club inglese che vuole monetizzare al massimo dalla cessinoe del suo attaccante.

L'Inter, però, è sicura di essere ancora in vantaggio dato che vanta un canale preferenziale con l'agente di Romelu Federico Pastorello e visto che è intenzionata ad alzare l'offerta da 60 a 70 miilioni più bonus. Il tabloid inglese Sun ha svelato come lo United sia pronto a tendere la mano ai nerazzurri abbassando di una decina di milioni la sua richiesta e la sensazione è che a 70-75 milioni di euro si possa chiudere. In realtà il tempo stringe sia per l'Inter che per la Juventus dato che il mercato inglese chiuderà l'8 agosto: Marotta e Ausilio non vogliono farsi beffare da Fabio Paratici e cercheranno di chiudere la trattativa entro la prossima settimana. Se dovesse saltare l'ingaggio dell'ex Chelsea ed Everton la dirigenza del club nerazzurro proverà a portare alla corte di Conte l'ex Napoli Edinson Cavani. Nel frattempo, Lukaku ha postato una foto su Instagram con Federico Pastorello con la seguente didascalia: "Presto saprete sul mio futuro".

