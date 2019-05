Inter in lutto: morto a 15 anni Maicol Lentini, promessa delle giovanili

L'Inter e il mondo del calcio piangono la morte della giovane promessa del calcio italiano Maicol Lentini. Il ragazzo è scomparso all'età di 15 anni a seguito di un malore avuto mentre si trovava in casa. L'ex canterano nerazzurro, però, era stato costretto a lasciare il calcio nel gennaio del 2017 a seguito di una lunga malattia. Maicol, si è spento nella sua casa di Zerbolò, in provincia di Pavia. Anche la Curva Nord scese in campo due anni fa esponendo uno striscione per incoraggiare Maicol a lottare: "Auuari e non mollare". Icardi in quella partita contro il Chievo Verona indossò anche una fascia particolare a lui dedicata.

L'Inter con un comunicato ufficiale sul proprio sito ha voluto esprimere tutto il suo dolore e la vicinanza alla famiglia dell'ex calciatore delle giovanili nerazzurre: "FC Internazionale Milano partecipa commossa al dolore per la scomparsa del giovane Maicol Lentini. Proprietà, dirigenti, il Settore Giovanile nerazzurro, di cui Maicol ha fatto parte, squadra e tifosi si stringono attorno alla sua famiglia in questo giorno di grandissimo dolore" . Questa notizia ha lasciato tutti senza parole dato che negli ultimi mesi sembrava che le sue condizioni fossero notevolmente migliorate ma ieri è arrivata la terribile notizia che ha straziato tutto il mondo Inter e non solo.